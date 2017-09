Sebastian Vettel reste convaincu qu’il peut viser le titre mondial cette année malgré l’accident de Singapour.

Le pilote Ferrari a perdu 25 points d’un coup sur son grand rival, Lewis Hamilton, qui vient de remporter trois courses de suite.

Avec 28 points de retard, la mission sera difficile mais pas impossible.

"Il reste assez de Grands Prix (six) pour rattraper ce retard," affirme le pilote Ferrari avant le rendez-vous de ce week-end en Malaisie.

"Je vais prendre les courses les unes après les autres et je crois fermement que nous pouvons toujours gagner ce championnat. Ce revers, nous devons le mettre derrière nous. Parce que je vais continuer à me battre."

Comment l’Allemand a-t-il vécu le fait que, même s’il n’a pas été sanctionné, tout le monde l’a pointé du doigt comme responsable de la collision au départ, entre lui, Max Verstappen et Kimi Raikkonen ?

"Je peux vivre avec les critiques. C’est toujours facile de se former une opinion de l’extérieur. Dans ce cas, on parle d’un incident qui est arrivé en l’espace de 5 secondes."

"J’essaie toujours de tirer le meilleur d’une situation et, oui, sans essayer de tout foutre en l’air. Mais je ne suis pas quelqu’un qui prend les points sans se battre. Je n’ai jamais été comme ça."

"Ne vous méprenez pas, je ne suis pas non plus un drogué de la 1ère place et qui ferait tout pour être devant. S’il y a une chance de garder sa place, ou de la défendre, vous devez le faire. C’est mon credo."

Pour se relancer, l’idéal serait évidemment de gagner dimanche en Malaisie, avec Kimi Raikkonen derrière lui pour prendre le maximum de points à Hamilton et Mercedes.

"Je crois que nous avons une excellente voiture et nous sommes plein de confiance. Même si les résultats nous manquent depuis 3 courses, même si nous avons perdu la tête du championnat, mon équipe me donne toujours de l’espoir. La voiture est rapide et je sais que nous avons pas mal de choses prévues pour elle, ce qui fait que je crois en nous."