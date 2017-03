Avec prudence, mais tout de même : l’auto-satisfaction est une attitude qui grandit chez Ferrari après des essais hivernaux somme toute très réussis. Kimi Raikkonen a d’ailleurs fini ces huit jours d’essais avec le meilleur temps absolu en poche – et de loin. De surcroît, la nouvelle Ferrari semble extrêmement fiable.

Pour Sebastian Vettel, ces progrès ne naissent pas de rien. Ils seraient la conséquence des vastes restructurations opérées dans l’écurie en 2016.

« Nous sommes mieux préparés que l’an dernier. Nous avons fait plus de tours. Dans l’ensemble, l’équipe est en meilleure forme. Nous avons beaucoup appris de l’an dernier, et je pense que l’année dernière était la plus importante pour nous. Même si vous regardez les résultats, vous vous dites que ce n’était pas une année tant couronnée de succès que cela. Mais ce qui est arrivé dans les coulisses était vraiment, vraiment important, pour que nous puissions faire un pas en avant, et j’espère que nous l’avons fait. »

« Je ne pense pas que nous aurons une preuve ou une vraie idée de cela avant Melbourne ou avant les deux premières courses. Je pense que si nous pouvons nous battre pour le podium à Melbourne, ce serait formidable. Mais c’est encore loin, très loin. Je pense bien sûr qu’en termes de temps au tour, nous ne sommes pas très loin. Mais nous avons beaucoup de choses à apprendre et à faire. Je pense que nous commençons à grandir ensemble, de plus en plus. Nous faisons des progrès, la voiture a du sens, les nombres font sens aussi. »

Cette année, la Scuderia sera plus humble, mais l’impatience et l’ambition grandissent aussi chez Sebastian Vettel, après trois saisons sans couronne… La réorganisation générale chez Ferrari devrait l’aider à reconquérir les sommets.

« L’an dernier, nous avons appris beaucoup de leçons. Au sujet de toute l’organisation, de l’ensemble de l’équipe, je pense que nous avons progressé. Bien sûr, 2015 était une année formidable pour commencer de mon côté, et pour l’équipe, pour recommencer à gagner. 2016 était un pas en arrière en termes de résultats, mais je pense que nous avons grandement progressé au niveau de notre organisation. »

« Tout se met en place étape par étape, et nous avons besoin d’être patient. Mais quand l’équipe commencera à bien travailler, un jour, nous en verrons les résultats. Quand ? Je ne le sais pas. »