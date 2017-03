Sebastian Vettel admet que la victoire de Ferrari lors de la première course de la saison, même si elle était un peu attendue après les résultats des essais hivernaux, a été une confirmation qui a fait du bien à toute l’équipe de Maranello.

"Bien entendu, le résultat de Melbourne a été une belle récompense pour nous, un gros soulagement aussi pour toute l’équipe. Si vous ne faites pas partie de Ferrari, vous avez du mal à réaliser ce que ça représente. Mais ce que Ferrari a fait lors des 6 derniers mois a été vraiment énorme," commente l’Allemand.

"La passion est vraiment la plus grande force de notre usine. Que ce soit au début ou à la fin de la voie des stands, tout le monde se donne à fond. Tout le monde travaille des heures et des heures. Il faut vraiment aimer ce travail pour le faire. Mais quand vous êtes chez Ferrari, il y a ce petit plus, cette petite passion supplémentaire."

Qu’est-ce qui a permis à Ferrari de faire un tel saut entre 2016 et 2017 ?

"Se concentrer sur nous-mêmes, sans se préoccuper du reste. Je pense que c’est ce qui a fait la différence. Une grande différence. Nous avons suivi une route assez claire. Sans regarder à gauche, ou à droite. Nous avons regardé devant nous, jamais derrière. Nous étions concentrés sur ce que nous avions à faire pour revenir devant."

"Bien entendu, il y a aussi eu un grand remaniement de l’équipe. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, ces 12 derniers mois. Mais les gens sont heureux, heureux de travailler, heureux de collaborer les uns avec les autres. C’est la clé. Il n’y a pas de raccourci vers le succès. Il faut faire le travail et s’investir, des heures et des heures."

Vettel sait qu’un seule victoire n’est pas synonyme de titre mondial. Même si gagner à Melbourne est toujours un bon présage pour la fin du championnat.

"Ce n’est qu’une seule course. Nous prenons cette victoire pour ce qu’elle est, le début de quelque chose, la face émergée de l’iceberg. Les fondations ont été posées il y a un bout de temps maintenant et je suis fier de voir que cela commence à porter ses fruits. Nous nous amusons dans ce que nous faisons, l’ambiance est bonne chez nous et c’est à nous de maintenir cela maintenant pour la suite."