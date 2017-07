Sebastian Vettel a dû faire des excuses publiques pour échapper à toute sanction sportive de la FIA, après son accrochage délibéré avec Lewis Hamilton à Bakou.

Cependant, ces excuses n’ont pas convaincu par sa spontanéité certains observateurs des paddocks. C’est ainsi le cas de l’ancien pilote de F1 Marc Surer, qui critique la clémence de la FIA sur cette affaire.

« Je pense que c’était calculé, puisqu’il a mis très longtemps avant de s’excuser. Il pensait vraiment que Hamilton l’avait testé au freinage, mais Sebastian est un gars intelligent et il savait qu’il s’en sortirait avec des excuses. »

Surer n’a donc pas été surpris par la décision de la FIA – qui a décidé de ne pas infliger une suspension de course à Vettel.

« Non, je n’ai pas été surpris, même si c’est un récidiviste. Mais ce sera la dernière fois qu’il s’en sortira. Lorsqu’il s’emportera la prochaine fois, la FIA devra agir, de la même façon qu’un pilote de karting est puni s’il rentre dans un concurrent. »

Après cette décision, beaucoup ont rappelé le surnom humoristique donné à la FIA (Ferrari International Assistance). Marc Surer pense-t-il aussi que Ferrari soit indûment favorisée par les instances internationales ?

« La FIA ne voulait pas donner encore plus de poids à cette affaire, avec une procédure qui aurait dû durer tout l’été. Je pense que ce jugement clément a aussi été décidé pour ne pas influencer le championnat du monde. S’ils avaient banni Vettel pour une course, Lewis Hamilton aurait naturellement gagné et cela aurait pu vraiment influencer le classement. Pour cette raison, la FIA doit garder un œil sur la bataille pour le titre. »

Lewis Hamilton et Sebastian Vettel vont se retrouver aujourd’hui, dès 15 heures, lors de la conférence officielle de la FIA. Les questions sur les évènements de Bakou et le jugement rendu par la FIA ne vont pas manquer...