Sebastian Vettel a réussi à remporter le Grand Prix de Monaco avec un meilleur rythme que son équipier mais aussi et surtout grâce à une meilleure stratégie, en poussant au plus loin son premier relais.

Il assure que rien n’était planifié pour qu’il passe devant Kimi Raikkonen ainsi.

"Nous ne pouvions pas prévoir grand chose. Nous avons essayé de prendre autant d’avance que possible en début de course et à un moment la fenêtre des arrêts s’est ouverte. Kimi a répondu je pense à l’arrêt de Valtteri. Je ne sais pas si c’était son choix ou celui de l’équipe," dit-il.

"Après j’ai poussé autant que possible et je dois dire que je suis surpris d’être reparti devant car je ne pensais pas avoir un avantage en restant en piste avec des pneus plus usés."

Vettel savoure donc cette victoire.

"Oui c’est incroyable. C’était vraiment très intense. J’espérais prendre le meilleur départ mais je n’ai pas réussi et j’ai dû être patient. Les gommes ont commencé à glisser à la fin du premier relais et le peloton revenait un peu sur nous. Ensuite j’ai pu attaquer un peu plus. J’ai pu bien utiliser mon arrêt pour partir devant et contrôler ensuite la course."

Un moment chaud ? "Oui, c’était très difficile après la voiture de sécurité avec les pneus froids."