Dans le cadre des tests effectués en Hongrie, certains pilotes ont dû rester au Hungaroring pour piloter, d’autres se sont rendus sur place tout spécialement.

L’un d’entre eux est Robert Kubica, qui a roulé aujourd’hui pour le compte de Renault. Sebastian Vettel, qui a signé aujourd’hui le meilleur tour en piste, accueille le retour du Polonais avec enthousiasme.

Le quadruple champion du monde fait d’abord un bilan de sa journée de tests.

"Nous avons essayé différentes choses. Durant des tests, tu peux oser plus de choses qu’en week-end de course. C’était important pour moi d’obtenir une bonne sensation dans la voiture avec les toutes dernières améliorations que nous avons apportées."

"Il ne s’agit pas vraiment de nouvelles pièces pour les prochaines courses à Spa-Francorchamps et à Monza, parce que là-bas, ce sont des tracés bien différents. Il s’agit plus de savoir dans quelle direction nous voulons nous diriger au niveau du développement. Ce sont donc plus des choses qui se déroulent en coulisses, qui sont moins évidentes."

L’Allemand a donc apprécié revoir aujourd’hui Kubica dans un cockpit de F1.

"C’est génial de le voir en piste, que Robert soit de retour. Il n’y a jamais eu le moindre doute quant à son talent, sa pointe de vitesse et ses capacités. Je ne sais pas exactement ce qu’il peut faire avec son bras, mais j’espère qu’il a savouré cette journée. Les voitures sont complètement différentes depuis le début de la saison de 2017, et je crois que cette génération de voitures peut lui convenir."