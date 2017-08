Au contraire de son rival pour le titre pilotes, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel est une personne beaucoup plus discrète en dehors des circuits.

Le pilote allemand fuit toujours autant les réseaux sociaux et n’expose pas sa vie hors de la Formule 1 sur Facebook, Twitter ou Instagram.

Le pilote Ferrari assume totalement et y voit un avantage pour les journalistes (et les fans...).

"En tout cas cette différence entre nous est une bonne chose pour vous, les médias. Cela vous fait des choses à raconter aussi. C’est sûr que tout le monde est différent et que Lewis fait des choses très différentes de moi durant ses temps libres. Mais c’est bien aussi qu’on ne soit pas tous les mêmes," dit-il au micro de Gaëtan Vigneron, pour la RTBF.

Vettel ne ressent pas l’intérêt de multiplier les activités comme son rival, qui semble déjà se chercher d’autres défis pour sa vie après la Formule 1.

"J’ai la chance de ne jamais me lasser de piloter. Quand j’étais enfant, j’ai essayé pas mal de choses : j’ai joué au football, au tennis de table, au tennis,… Et puis j’ai commencé la course car je m’ennuyais dans les autres sports. Au final, j’ai l’impression que c’était la bonne décision."

Lorsque le journaliste lui fait remarquer qu’en piste il offre parfois un tout autre visage, quelqu’un qui réagit de manière excessive comme au Mexique l’an dernier, ou à Bakou cette année, Vettel répond :

"Je ne sais pas trop si j’ai deux facettes à ma personnalité. C’est sûr que je ne peux pas retirer ou modifier ce que j’ai fait dans le passé. J’adore ce que je fais, je suis un passionné et parfois quand la passion est trop forte, cela peut engendrer certaines réactions, mais c’est humain. C’est vrai qu’il y a certaines choses que j’aimerais effacer si je pouvais, d’autres pas. Mais cela fait partie de la vie."