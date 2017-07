Après avoir souffert d’un nouvel abandon hier en Autriche, percuté au départ par Fernando Alonso lui-même victime de Daniil Kvyat, Max Verstappen promet une approche plus positive des choses pour la 2e partie de la saison.

Le Hollandais, qui a grandement exprimé sa frustration ces dernières semaines, a semble-t-il compris que la F1 est parfois un jeu de patience.

"Je ne pense plus au championnat. C’est une évolution dans mon approche. Maintenant, je vais penser à faire un maximum de bonnes courses, les unes indépendamment des autres," révèle-t-il.

"Je veux essayer de rester positif, de marquer le maximum de points lors des prochains Grands Prix."

Verstappen ne veut plus non plus se laisser atteindre par les résultats de Ricciardo qui a signé une victoire et 5 podiums consécutifs cette saison.

"Je me fous un peu des résultats de mon équipier. Honnêtement, je ressens de moins en moins de pression, de course en course. J’ai compris que je ne maitrisais pas tout. Je n’ai rien à me reprocher, mes patrons me l’ont bien répété ce week-end. La roue va tourner. Et ma confiance ne cesse d’augmenter, course après course."

Ce changement d’attitude vient peut-être aussi du fait que les choses semblent être clarifiées pour l’avenir de Verstappen : il sera bien chez Red Bull l’an prochain, comme l’a clamé son père. Sergio Marchionne, le président de Ferrari, a lui aussi précisé que le Hollandais n’était pas une option pour Ferrari l’an prochain.