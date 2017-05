Max Verstappen estime avoir appris de son très difficile week-end à Monaco l’an dernier, où il avait accidenté sa Red Bull à deux reprises, après avoir remporté le Grand Prix d’Espagne.

De héros à zéro en quelques jours, le Hollandais avait mal vécu cette déconvenue, d’autant plus que Daniel Ricciardo aurait dû s’imposer sans une erreur de Red Bull dans les stands.

"Cette année je veux rester loin des rails, assez loin pour ne pas les taper en tout cas. J’ai beaucoup appris de l’an dernier, il y a beaucoup de petites choses que je vais mettre en pratique cette année, autant sur la voiture que dans mon pilotage. Je me sens donc bien, tout ça c’est le passé," confie Verstappen aujourd’hui.

Le pilote Red Bull se sent-il en mesure d’aller menacer Mercedes et Ferrari, sur un circuit où le pilote compte plus et le moteur moins ?

"Sur le papier c’est plus favorable mais nous ne sommes pas aussi proches d’eux que nous l’étions l’an dernier. Mais on ne sait jamais. Nous allons faire de notre mieux et régler une voiture pour être à l’aise ici est un gros plus."

"Nous avons des évolutions mais ce n’est pas une voiture ’B’ comme certains l’ont dit. Ce n’est pas possible de faire cela en 4 ou 5 courses. Il y a du potentiel en tout cas et nous allons construire dessus."