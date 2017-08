Max Verstappen n’a pas vécu une belle première partie de saison, marquée par de nombreux abandons ou accidents.

Le pilote Red Bull ne l’a même pas terminée en beauté puisqu’il a eu une collision avec son équipier en Hongrie. Le Hollandais souhaite vraiment passer à autre chose maintenant.

"Cette pause va me faire du bien. Et je n’ai pas envie de revenir sur ma 1ère partie de saison. Beaucoup d’abandons, beaucoup de points perdus, il n’y a pas grand chose sur lequel tirer des leçons," explique-t-il.

"Nous sommes partis du mauvais pied. Mercedes et Ferrari ont tout de suite eu l’avantage. La bonne nouvelle ? Il y en a deux en fait : j’ai toujours été compétitif et notre équipe rattrape peu à peu son retard."

Verstappen termine cette première partie de saison avec une arrivée dans les points au Grand Prix de Hongrie mais aussi un accrochage avec Daniel Ricciardo.

"Je me suis excusé, nous avons parlé. Nous gardons une très bonne relation, comme toujours. Nous allons certainement reparler de ça avant Spa, mais ce sujet est entre Daniel et moi. Je pense toutefois que notre relation n’est pas altérée par cet incident."

"Vous savez, tout ça est conditionné par le fait qu’il doit y avoir un premier tour dans une course. Et en F1, il faut chercher à se placer le mieux possible, le plus rapidement. Beaucoup de choses se jouent lors du départ. Nous avons tous les deux cherché cette meilleure place. Sauf que j’ai bloqué une roue et je n’ai rien pu faire ensuite..."