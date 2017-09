Max Verstappen semble plus mesuré que son équipier quant à ses attentes pour le week-end de Singapour.

Si Daniel Ricciardo vise clairement la victoire avec sa Red Bull RB13, le Hollandais serait déjà très content de finir sur le podium.

"J’attends avec impatience d’être à Singapour parce que c’est toujours un week-end spécial. Cette course a toujours été favorable à notre équipe dans le passé et je pense que nous avons les capacités de jouer le podium cette année," confie Verstappen.

Pour cela il faudra que sa malchance cesse.

"Je vais essayer d’éviter les pénalités et les abandons ce week-end, parce que c’est l’une de nos plus grandes chances de la saison de faire un très bon résultat. Mais la Formule 1 reste un sport mécanique et nous ne pouvons pas, en tant que pilote, tout maitriser."

Ce que Verstappen maitrise en tout cas, c’est le niveau de forme requis.

"La course de nuit et les fortes températures mettent vraiment votre corps à la limite. Singapour, selon moi, est la course la plus physique de la saison. Alors je me suis entrainé, depuis plusieurs semaines, à faire des exercices dans un sauna pour être prêt à transpirer. Ainsi je pourrai bien gérer la chaleur à Singapour mais aussi en Malaisie."

Concernant le tracé, "je l’apprécie beaucoup en termes de pilotage, je m’y amuse beaucoup. Comme la plupart des circuits en ville, il est assez bosselé, ce qui rend le défi encore plus grand."