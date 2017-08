Max Verstappen a apprécié les excuses de Renault suite au nouveau problème de fiabilité rencontré à Spa, dimanche dernier.

Mais les excuses ce n’est pas ce que le pilote Red Bull recherche à cette époque de l’année. Après 6 abandons en 12 courses (tous n’étant pas imputables au motoriste français), Verstappen veut aller de l’avant, avec des solutions.

Il devra toutefois composer avec des pénalités ce week-end, qui l’enverront certainement au fond de la grille.

"Ce n’est pas facile de résoudre les problèmes de moteur mais nous essayerons encore, ici à Monza, de faire mieux," dit-il aujourd’hui.

"J’ai souffert de problèmes presque toute la saison, je pense que vous apprenez à gérer ça et rester positif. Je continue mon entrainement, je continue à penser de manière positive, en dehors de la piste."

"Maintenant, que peut-on faire à propos de ces pannes ? Je n’ai pas besoin d’excuses, je veux des solutions. Vous pouvez tout bien faire le vendredi et le samedi et ça finit par vous rattraper le dimanche."

"Je sais que Renault travaille, nous verrons ce qui arrivera ce week-end. Espérons que dimanche jouera en ma faveur cette fois, même si je pars dernier."

Daniel Ricciardo révèle qu’il devrait lui aussi prendre une pénalité, plus stratégique celle-là.

"Ce n’est pas un secret : le prochain Grand Prix, à Singapour, sera plus en notre faveur. Et je ne veux pas prendre de risque là-bas avec un vieux moteur. Nous ne sommes pas tranquilles avec la fiabilité donc, si on est stratégique, on va prendre une pénalité ici."

"C’est dommage que les progrès de Renault soient masqués par le manque de fiabilité parce que, sinon, nous pourrions faire tourner le moteur un peu plus fort. Les problèmes vont se résoudre au fur et à mesure mais nous espérions être dans une meilleure situation à ce stade de la saison."