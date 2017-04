Max Verstappen a donné un coup de pied dans la fourmilière Red Bull en étant le premier pilote non issu de la filière maison à accéder à l’équipe principale depuis Mark Webber. Associé à Daniel Ricciardo, les deux hommes ont remporté une course chacun l’an dernier et montrent un niveau similaire. Une lutte qui n’inquiète pas le pilote Néerlandais.

"Bien sûr c’est positif de terminer devant son équipier, mais ce n’est pas toujours le plus important, certains résultats seuls sont importants. Il est plus important de gagner quelques courses même si l’on a un accident à d’autres que de toujours terminer deuxième ou troisième et devancer son équipier au championnat. C’est mon approche de la course tant qu’on ne lutte pas pour le titre" précise Verstappen.

La relation entre les deux hommes aurait pu tourner au vinaigre après la lutte intense en piste à Sepang l’an dernier, ou après les mauvaises stratégies appliquées à Daniel Ricciardo, mais aucun problème n’est pour le moment à déplorer, contrairement à d’autres duos comme Senna et Prost ou Hamilton et Alonso.

"Pour le moment, nous n’avons aucun problème, tant que l’on se respecte mutuellement tout fonctionnera" présume le pilote. "Bien sûr, nous voulons battre l’autre en piste, c’est totalement normal. On garde nos distances, on ne peut pas être les meilleurs amis lorsqu’on s’affronte en piste. Hors piste, nous travaillons très bien ensemble et en piste, nous voulons nous battre. C’est une bonne chose pour l’équipe, ça nous fait progresser".

Max Verstappen est conscient d’avoir une longue carrière devant lui et compte bien obtenir plus d’un titre de champion du monde, tout en ne négligeant pas la part de chance : "Il faut être dans la bonne équipe au bon moment. C’est déjà une grande réussite de vouloir être le meilleur et si à la fin de ma carrière, je n’ai pas gagné de titre mais j’ai été compétitif et que j’ai toujours tiré le maximum de mon potentiel, j’en serai heureux".

Un manque d’ambition qui ne lui ressemble pas, puisqu’il finit par avouer qu’il compte bien marquer la Formule 1 de son empreinte et se forger un palmarès parmi les plus grands de l’histoire de la discipline.

"C’est évidemment mon objectif. Cela dépend toutefois de la voiture, je suis persuadé que si j’avais la même voiture que Lewis ou Seb, je pourrai lutter contre eux. Il faut croire en soi-même. Avec les résultats que j’ai eu sur le mouillé, ou parfois sur le sec avec une voiture inférieure, je suis persuadé que si ma voiture avait été la même que les vainqueurs, j’aurais pu gagner aussi".