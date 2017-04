Lewis Hamilton a été étonné de retrouver sur le podium de Shanghai, hier, le jeune pilote de Red Bull, Max Verstappen.

Parti 16e sur la grille de départ, le Hollandais a réussi à remonter à la 3e place grâce à un très bon départ et un début de course fantastique dans des conditions difficiles.

"J’apprécie pas mal de le voir avec nous sur le podium. Sebastian et moi, nous sommes bien plus âgés ! Alors ça me donne aussi l’air plus jeune quand il est là !" plaisante Hamilton.

"Max a vraiment fait du travail fantastique lors de cette course mais aussi de manière générale, depuis qu’il est arrivé en Formule 1. C’est étonnant de le voir 3e. Mais c’est bien de voir un pilote plus jeune parmi nous."

"Max est, selon moi, un vent de fraicheur pour tout le monde. Il est particulièrement suivi, il sait faire de grandes courses et maximiser toutes les opportunités. C’est pourquoi il a encore été élu Pilote du Jour en Chine."

"Ce qu’il fait est bien plus dur que lorsque vous êtes en tête de la course. Je n’ai pas beaucoup de dépassements à faire. Ma course est devenue enfin excitante quand Sebastian est passé à la 2e place et a commencé à réduire l’écart sur moi."

"Mais pour en revenir à Max, j’espère vraiment que Red Bull pourra progresser avec sa voiture cette saison. Avoir un 3e élément dans la bataille pour les victoire et le titre serait encore plux excitant !"