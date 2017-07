La silly season bat son plein actuellement et parmi les pilotes à être au centre des rumeurs, l’on trouve, en plus de Carlos Sainz, un autre pilote de la structure Red Bull, et non le moindre : Max Verstappen.

Frustré par les problèmes de performance et de fiabilité de Red Bull cette saison, le Néerlandais ne serait pas insensible à l’intérêt de Ferrari, même si son contrat actuel court jusqu’à la fin de la saison 2019. Helmut Marko a d’ailleurs précisé que Red Bull ne lâchera pas sa pépite, y compris contre 100 millions d’euros. Ce à quoi Max Verstappen réagit… avec plaisir.

« 100 millions ? Cool, je suis plus cher qu’on footballeur ! C’est toujours très positif quand quelqu’un vous estime comme cela. »

Max Verstappen est pour le moment énigmatique au moment de confirmer ces rumeurs…

« Je ne parle pas de ce qui est en train de se passer. J’ai un contrat avec Red Bull, et nous verrons. »

Ce contrat finit-il en 2019 ? Là encore, Verstappen reste évasif.

« Je ne parle pas du terme du contrat, mais pour le moment, j’ai un contrat. »

Si Christian Horner s’est dit prêt à relâcher Carlos Sainz en cas « d’offre sérieuse » (voir notre précédente actualité), tout transfert est revanche à exclure selon lui pour Max Verstappen ou Daniel Ricciardo.

« Ils ont un engagement ferme envers Red Bull Racing, et nous ne les laisserons pas partir – et ce, pour n’importe quel prix. »