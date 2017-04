Max Verstappen a marqué les points de la cinquième place aujourd’hui en Russie. Une course qu’il a disputé en solitaire, comme d’autres aujourd’hui.

"Le départ était très important aujourd’hui, car en fait, cela a été le seul moment mouvementé de la course pour moi," raconte Max Verstappen.

"J’ai dépassé Daniel (Ricciardo) et Felipe (Massa) et ensuite j’ai fait une course en solitaire. Je voyais les voitures qui s’en allaient devant moi et moi je prenais du temps à celles qui étaient derrière. Je me suis donc contenté d’aller jusqu’à l’arrivée."

"Notre rythme n’était pas trop mauvais durant le dernier relais et c’est un point positif à retenir de ce week-end. Nous avons fait de notre mieux ici et nous allons maintenant penser à la course de Barcelone. Nous aurons de nouveaux éléments là-bas et j’espère que cela nous permettra de nous battre aux avant-postes. Le circuit de Barcelone représente bien sûr quelque chose de particulier pour moi après ma victoire de l’année passée et je suis excité d’y retourner pour voir ce que nous pourrons y faire," ajoute le jeune pilote néerlandais.