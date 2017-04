Max Verstappen a pris le départ depuis la 16e place de la grille de départ et il termine finalement le Grand Prix de Chine sur la plus petite marche du podium, juste devant son équipier Daniel Ricciardo.

"Ce fut une course très difficile," affirme Max Verstappen. "Je crois avoir dépassé 9 voitures avant la fin du premier tour. Je n’ai pas eu beaucoup de temps de piste pour travailler sur les réglages de ma voiture et je n’ai pratiquement pas roulé en qualification. Je ne m’attendais pas du tout à terminer sur le podium. En fin de course, je voulais une piste libre devant moi (Grosjean était devant lui et il s’en est plaint auprès de son équipe), mais finalement, je suis sur le podium."

Daniel Ricciardo a fait les derniers tours de la course dans la boîte de son équipier, mais malgré plusieurs attaques timides, il n’a pas réussi à passer.

"J’aurais voulu que ce soit une bataille plus féroce, mais lorsque je me rapprochais de lui, mes pneus avant souffraient," explique Ricciardo. "Même avec le DRS, je n’arrivais pas à bien me placer pour placer une attaque. J’aurais pu essayer de me placer à l’intérieur, mais c’était encore humide et je n’ai pas voulu prendre ce risque. Je n’aurais pas u faire mieux aujourd’hui avec la voiture que j’avais."

"Nous sommes encore à 45 secondes de la victoire et nous avons donc encore beaucoup de travail devant nous. C’est toutefois un bon résultat pour l’équipe, mais nous devons améliorer notre compétitivité," ajoute le pilote australien.

Christian Horner, le patron, est conscient de ce manque de compétitivité. "Nous avons choisi les bons moments pour changer les pneus et cela nous a permis de passer devant les Ferrari, mais nous n’avons pas réussi à garder nos positions. Nos pilotes ont fait une très belle course et c’est très agréable d’en voir un sur le podium."

"Ils ont démontré qu’ils avaient le droit de se battre l’un contre l’autre, et nous continuerons à voir ça cette saison, mais ni l’un ni l’autre n’avait le rythme pour faire mieux. Max (Verstappen) a fait une course fantastique en partant de loin sur la grille. Les deux ont fait une très belle course aujourd’hui," conclut Horner.