Max Verstappen et Daniel Ricciardo étaient persuadés que leur Red Bull allait être très compétitive aujourd’hui en course et ils n’avaient pas tort…

Mais pour Red Bull, tous les espoirs de signer un podium sont partis en fumée dès le deuxième virage lorsque Max Verstappen a percuté son équipier Daniel Ricciardo. Ce dernier a abandonné dans la foulée alors que Verstappen a eu droit à une pénalité de 10 secondes. La messe était déjà dite pour le podium…

"Cela ne s’est bien sûr pas passé comme nous l’espérions," déclare Max Verstappen. "Tout a commencé dans le premier virage. J’ai pris un assez bon départ, mais ensuite, j’ai été obligé de prendre large à cause de Bottas et cela m’a fait perdre de la vitesse. Après ça, nous étions deux à nous battre dans le deuxième virage."

"Nous avons freiné très tard pour ce virage, mais j’ai bloqué mes roues avant à cause d’une voiture devant moi. Lorsque c’est arrivé, je suis devenu un passager de ma voiture. J’ai essayé d’éviter Daniel (Ricciardo), mais c’était impossible. Mon objectif n’a jamais été de percuter quelqu’un et certainement pas mon équipier avec qui j’ai par ailleurs de très bonnes relations."

"Je présente mes excuses à Daniel et aussi à l’équipe, car nous aurions pu marquer quelques points de plus. Je vais parler à Daniel en privé et nous allons régler ça," ajoute le jeune pilote néerlandais.