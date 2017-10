Max Verstappen pense que la Red Bull RB13 a su être bien domptée par son équipe cette année, peut-être un peu trop tard pour viser de meilleurs résultats globaux au championnat.

Le pilote hollandais, qui a gagné lors du dernier Grand Prix en Malaisie, est notamment très satisfait de l’équilibre qu’il avait à Sepang. En espérant que cela se poursuive de la même façon au Japon, ce week-end.

"En termes d’équilibre, c’est une voiture complètement différente du début de saison selon moi," constate le Néerlandais.

"Elle est beaucoup plus constante. On sent que c’est enfin un tout. Lors des premières courses, elle était réellement imprévisible et nous n’aurions pas pu prétendre à signer ce genre de résultats."

Verstappen se souvient qu’il ne comprenait pas du tout la voiture lors des 6 premiers mois.

"Nous avions l’habitude de changer quelque chose sur la voiture et cela donnait quelque chose de complètement différent de ce que les ingénieurs ou Adrian Newey pensaient, et c’était juste vraiment, vraiment difficile d’opérer des réglages."

"À présent, c’est bien plus en phase avec ce qu’ils prédisent, donc c’est très positif. Vous pouviez voir que nous étions vraiment loin derrière Mercedes et Ferrari. Il y a encore quelques courses de cela, nous étions encore à une minute derrière, donc, arriver là où nous sommes maintenant au regard d’où nous étions est bien évidemment très impressionnant."

Le Hollandais est cité comme favori pour Suzuka.

"Je ne le crois pas. Mercedes et Ferrari ont encore l’avantage sur nous. Mais personne n’aurait pu prédire ce que nous avons réussi à Sepang. Heureusement la F1 réserve encore des surprises ! Donc je préfère être surpris dimanche !"