C’est avec seulement deux saisons de Formule 1 au compteur que Max Verstappen va vivre son premier grand changement de règlement. Doué d’une grande capacité d’adaptation, le Néerlandais prévoit toutefois des contraintes intenses qui l’ont poussé à redoubler de préparation.

"Ce sera plus physique, notamment au niveau du cou car on gagnera entre 20 et 30 km/h dans les virages" analyse-t-il. "L’entraînement a été intensif et j’espère que ce sera suffisant, même si je pense qu’après les premiers essais, on se sentira un peu froissés. On peut s’entraîner au maximum, on a toujours mal au cou après les premiers essais, mais je pense que la préparation sera suffisante pour le reste de la saison".

"L’entraînement est essentiel, compte tenu des forces subies par notre cou et par le haut de notre corps en général. Les jambes ne sont pas en reste avec la puissance de freinage, et ce sera encore plus impressionnant cette année, même si on ne sait pas encore à quel point ce sera dur. C’est pour cela qu’on s’est entraîné au maximum en privilégiant le cou et le haut du corps, afin de prévoir les pires contraintes possibles".