Max Verstappen a signé le seul podium de son équipe cette saison et aimerait rééditer cette performance à Barcelone, lors du retour de la F1 en Europe de l’Ouest. De quoi avoir un rythme plus à sa convenance et une proximité non négligeable avec son domicile.

Théâtre de sa première victoire en carrière l’an dernier, le circuit catalan ne devrait cependant pas lui réserver un aussi bon résultat cette année.

« Nous sommes enfin de retour en Europe pour le Grand Prix d’Espagne, ce qui est super pour moi, surtout cette année » déclare le Néerlandais. « Cela signifie de la nourriture plus familière et une salle plus confortable pour les pilotes dans l’Energy Station. On peut se détendre et se préparer dans notre propre pièce, ce qui vaut cher quand on voyage autant que nous ».

« A cette époque de l’année l’an dernier, j’ai eu un appel pour rejoindre Red Bull Racing, ce qui était fantastique, et tout est vite arrivé une fois que ça a été annoncé. J’avais passé beaucoup de temps à l’usine pour me préparer dans le simulateur afin de m’habituer à la voiture, il y avait beaucoup d’attention des médias mais je n’étais pas nerveux, simplement ravi de piloter enfin pour une équipe de pointe ».

Avec le résultat que l’on connaît, Max Verstappen aura toujours un sentiment unique en revenant à Barcelone car même s’il s’agit pour le moment de sa seule victoire en carrière, l’édition 2016 du Grand Prix d’Espagne sera toujours son premier succès.

« C’était une course spéciale pour moi et nous avions réussi à gagner. Le sentiment une fois la ligne passée était incroyable, surtout puisqu’il s’agissait de ma première victoire avec ma nouvelle équipe. Le retour en Espagne aura toujours une importance particulière pour moi ».

« J’adore le troisième virage du circuit car il se passe à fond et c’est un long virage donc il nous entraîne au niveau du cou. J’attends de voir ce que nous offrira l’évolution de la voiture, j’espère que nous pourrons nous rapprocher des équipes de pointe, ou au moins les suivre. Ce serait un bon pas en avant » affirme Verstappen en guise de conclusion.