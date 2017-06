Avant de défendre les couleurs de Red Bull en Formule 1, Max Verstappen a d’abord été approché par la marque pour être enrôlé dans sa filière de jeunes pilotes. Ayant détecté le talent du Néerlandais très tôt, Red Bull lui a rapidement proposé un contrat.

"Quand j’ai commencé en F3, je n’aurais jamais pensé que ça se produirait après six ou sept week-ends" avoue Verstappen.

"C’était vraiment un sentiment spécial à cet âge ! J’ai couru contre des noms impressionnants, c’était bien et bien que nous ayons été légèrement malchanceux avec certains abandons, nous avons gagné le plus grand nombre de courses sur la saison.

"Quand on débute dans la meilleure voiture et dans la meilleure équipe tout le monde dit que c’est normal de faire ça, mais quand on commence dans une équipe qui tournait autour de la quinzième place et qu’on commence à gagner des courses, c’est toujours bien. J’y ai de bons souvenirs et ça m’a beaucoup aidé à devenir le pilote que je suis aujourd’hui".

Quelques années plus tard, Verstappen a remporté ce qui est à ce jour son unique victoire en Formule 1 avec Red Bull, l’an dernier, et se trouve cette année en position de challenger après un début de saison compliqué, dont il assure qu’il ne l’a pas trop déçu.

"Je n’avais pas trop d’attentes quand j’ai commencé, ce qui évite un choc trop important, que la voiture soit bonne ou mauvaise. Malheureusement, ce n’était pas ce que beaucoup de personnes espéraient mais c’est comme ça et il faut faire au mieux".

"Je ne sur-conduis pas, nous essayons de tirer le maximum de la voiture mais il ne faut pas trop en faire sans quoi ça ne fonctionne pas. Ce n’est pas qu’une question de style de pilotage, nous avons besoin de plus d’adhérence et quand ce sera le cas, je pourrai m’adapter à la situation." analyse-t-il.

Bien que mal embarquée, cette saison pourrait être sauvée par l’arrivée d’un moteur Renault revu et d’un châssis Red Bull évolué. Verstappen fixe ses objectifs pour que la saison soit réussie : "Que nous réduisions l’écart et que nous nous battions pour la victoire en fin de saison. Ce n’est toujours pas le cas pour le moment et nous devons chercher à améliorer la voiture à chaque course".