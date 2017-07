Red Bull apportera sur sa RB13 des évolutions significatives en Hongrie, un circuit lent qui favorise les châssis et l’aérodynamique plutôt que les moteurs.

Voilà qui devrait permettre aux pilotes de l’équipe autrichienne de briller davantage face à Ferrari et Mercedes, mais Max Verstappen reste prudent.

"Nous aurons un nouveau package aérodynamique pour le Hungaroring et des évolutions sur le châssis. Mais il est toujours trop tôt pour faire des pronostics sur notre niveau de compétitivité là-bas," explique le Hollandais.

"Ce qui est certain c’est que nous ne cessons d’améliorer la voiture, de trouver un meilleur équilibre et plus d’appuis aérodynamiques sur la voiture. Et, heureusement, il n’y a pas trop de lignes droites là-bas," ajoute-t-il, en référence au moteur Renault toujours un peu moins puissant que ses deux rivaux.

Verstappen admet beaucoup apprécié le tourniquet hongrois.

"C’est un super circuit, surtout au volant d’une Formule 1. Il est assez étroit et, avec les hautes vitesses permises par nos F1, il devient très fun pour le pilotage. Je suis en tout cas très impatient d’y être."

"Je ne dirais pas que c’est Monaco sans les murs mais c’est définitivement plus étroit que sur d’autres circuits sur lesquels nous allons. Cette année, nous aurons plus d’adhérence avec les pneus larges et plus d’appuis. Peut-être que nous pourrons tenter d’autres trajectoires que lors de la saison passée."