Max Verstappen a eu une première moitié de saison difficile, marquée par de nombreux abandons (accidents ou pannes), qui ont grandement frustré le pilote hollandais, d’autant plus que, de son côté, Daniel Ricciardo a pu signer quelques podiums.

Les dirigeants de Red Bull ont multiplié les sorties dans les médias pour s’excuser et promettre à Verstappen que les choses allaient s’arranger. Et Christian Horner en a remis une couche cette semaine en affirmant que son pilote devenait meilleur encore face à cette adversité.

Qu’en pense Verstappen ? Le Hollandais relativise fortement !

"C’est en tout cas bon de l’entendre. Mais je pense que s’améliorer chaque année est toujours l’objectif, je pense donc que j’ai dû certainement progresser comparé à l’année dernière, mais c’est un peu difficile de... ou plutôt, c’était difficile de le montrer."

"Bien sûr, lorsque vous devez abandonner... Heureusement à Silverstone, je n’ai eu aucun problème, mais il nous faut rester honnête avec nous-mêmes : il y a cette fois eu un problème avec l’autre voiture. Nous avons besoin d’être plus fiables. Nous allons viser cela ici en Hongrie et nous verrons bien comment cela va se passer."

Quels sont justement ses objectifs pour ce week-end ? Red Bull a été sur le podium hongrois à chaque saison depuis 4 ans...

"Il faut attendre et voir comment les évolutions vont fonctionner, mais aussi voir ce qui se passe avec les gars qui sont devant, parce que Mercedes et Ferrari ne restent pas sans rien faire. Donc, espérons que nous allons être proches d’eux. A Silverstone, nous avions pris la mauvaise direction, mais, si vous regardez les courses précédentes, je pense que nous nous rapprochons, donc il faut essayer de continuer ainsi et espérer que nous allons trouver un bon équilibre. Alors, je suis sûr que s’il se passe certaines choses en course comme cela se passe généralement ici en Hongrie, nous allons avoir une bonne opportunité de monter sur le podium."