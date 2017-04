La FIA l’a confirmé ce week-end : une nouvelle règlementation moteur arrivera en 2021, afin de retrouver des moteurs plus simples, moins chers mais toujours innovant sur le plan technologique. Le son devra aussi être une des priorités.

Max Verstappen s’est déjà réjoui de cette annonce.

"Pour moi qui ait grandi avec le son des V8 et des 10, c’est génial de voir que la FIA et les motoristes souhaitent changer de direction après 2020," déclare le Hollandais.

"Aujourd’hui, tout le monde est d’accord pour dire que les moteurs sont trop compliqués. Ils le sont tellement que les constructeurs n’osent pas venir. A part Honda et on voit bien à quel point c’est dur pour eux. Ils sont arrivés avec un an de retard par rapport aux autres. Alors que c’est une marque qui a du dominer la Formule 1 dans les années 80 et 90."

"Je comprends qu’on ne puisse pas échapper à la technologie hybride et tout ce qui va avec, mais il doit être possible, toujours, de favoriser l’arrivée des constructeurs. Et pour moins cher qu’aujourd’hui. Cela bénéficierait à la Formule 1 comme à toute l’industrie automobile."