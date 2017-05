Du côté de Ferrari – arrêter Kimi Räikkönen plus tôt que Sebastian Vettel -, la stratégie fait grandement parler en ce dimanche après-midi dans le paddock de Monaco. Du côté de Red Bull, la stratégie a également avantagé un certain pilote sur un autre, même si l’on en parle logiquement moins étant donné que la victoire n’était pas l’enjeu de cette lutte.

Max Verstappen a tout de même reculé du 4e au 5e rang en raison d’un arrêt précoce. Le Néerlandais a tenté l’undercut sur Valtteri Bottas, sans réussite. Il est ressorti dans le trafic. Pendant ce temps, toujours en piste, Daniel Ricciardo enchaînait les chronos excellents et ressortait finalement 3e. L’Australien a donc gagné sa place sur le podium alors qu’il partait derrière son coéquipier.

Christian Horner doit donc s’expliquer, surtout vis-à-vis de Max Verstappen. Voici comment le directeur de Red Bull défend sa stratégie.

« Dans notre situation, Max avait le rythme pour dépasser Bottas donc nous l’avons arrêté. Notre arrêt a été 4 dixièmes plus lent que nous l’aurions souhaité et en dépit d’un tour de sortie génial, Max était toujours un peu derrière Bottas. »

« Avec une piste libre, Daniel a sorti quelques tours pendant que les autres gars étaient derrière Carlos Sainz. Et Daniel a été capable de les dépasser. »

Avec ce podium gagné sur une Mercedes, Red Bull a marqué plus de points que l’écurie allemande. Comme prévu, le circuit princier a été plus favorable aux monoplaces autrichiennes.

« Nous sommes assez heureux. Le rythme de la voiture était très solide. Avec une piste libre, nous avons montré que notre voiture était convenable. Nous nous sommes un peu perdus hier en qualifications et nous n’avons pas le bouton magique, contrairement aux autres. Si nous nous étions qualifiés une position plus haut, nous aurions pu mettre plus sur la pression sur Ferrari. »

Une nouvelle journée de travail commence pour Christian Horner, qui devra expliquer à Max Verstappen les tenants et aboutissants de sa stratégie.

« C’est un circuit urbain, avec beaucoup d’émotions. Je vais m’expliquer avec Max. »

Enfin, quant à la stratégie controversée de la Scuderia Ferrari, Christian Horner réagit en directeur d’équipe.

« Seb avait l’air plus rapide. Kimi Räikkönen commençait à ne plus avoir de pneus. On lui a donné la priorité, ce qui était plus que juste, et ensuite il a été coincé dans le trafic. Je pense que le résultat aurait été le même si Seb avait fait l’undercut ou l’overcut. »