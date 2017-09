Max Verstappen n’espère pas trop battre les Ferrari et les Mercedes sur le très rapide circuit de Monza, d’autant plus qu’il est déjà assuré d’être loin sur la grille de départ. Il pense donc déjà à Singapour…

"Nous sommes plus ou moins là où nous nous attendions d’être," déclare Max Verstappen. "C’est difficile pour nous sur ce circuit qui a de longues lignes droites. Nous devons y rouler avec très peu d’appuis aérodynamiques et nous faisons de notre mieux avec ça."

"Nous allons être assez loin sur la grille de départ à cause des pénalités,’ mais j’espère que j’aurai l’occasion de faire quelques dépassements dimanche. C’est une bonne chose de prendre des pénalités sur ce circuit, car il ne nous convient de toute façon pas. Pour notre voiture, le circuit de Singapour sera plus favorable et nous ne voulons prendre aucun risque là-bas," ajoute le jeune pilote néerlandais.