Un an après sa première victoire en Formule 1, obtenue à Barcelone en mai 2016, Max Verstappen est conscient des grands progrès effectués et précise même que selon lui, c’est au niveau de l’expérience qu’il a le plus progressé.

"C’est difficile à dire, je dirais que c’est une question d’expérience générale, tant dans la vie qu’en course, mais rien de radical au niveau du pilotage" analyse-t-il. "C’est un ensemble de petites choses et plus on se sent bien, plus on comprend la voiture".

"Je conduis également aux côtés de pilotes plus expérimentés et c’était le but en arrivant en F1, c’est un procédé naturel. La victoire de l’an dernier était superbe mais je veux gagner d’autres courses. C’est vraiment bien mais ce n’est pas ce pourquoi je suis là, pour une seule victoire. Je veux plus".

Red Bull est esseulée à la troisième place en termes de performance pure depuis le début de la saison mais tout le monde au sein de l’équipe autrichienne attend beaucoup de l’évolution radicale amenée à Barcelone.

"Tout le monde amène quelques mises à jour. J’espère que les nôtres nous rapprocheront plus près de l’avant de la grille mais je pense que nous pouvons progresser dans chaque domaine, et c’est le but. On peut voir quelques différences sur la voiture et j’espère que nous pourrons réduire l’écart".

Verstappen a reçu un des rares compliments lancés à un adversaire par Lewis Hamilton, lorsque le Britannique a dit que tous les pilotes pouvaient s’inspirer du niveau du Batave sur piste mouillée. Ce dernier ne veut pas s’emballer et botte en touche.

"C’est un peu délicat quand on n’est pas dans la même équipe car si c’est le cas, on a plus d’informations, mais si l’on regarde certaines courses, certains dépassements, certains départs, certaines courses manquées, ce qu’il s’est passé, quoi que ce soit, on regarde toujours ce qu’ont fait les adversaires, ce qu’ils font et les différences entre leur fonctionnement et le nôtre. On essaie toujours d’apprendre quelque chose" conclut-il.