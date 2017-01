Max Verstappen considère la saison 2017 comme celle du "grand saut" : après une saison d’apprentissage chez Toro Rosso et une autre chez Red Bull Racing, le pilote hollandais veut maintenant passer à l’étape suivante.

"Je vais entamer ma 3e saison en Formule 1 et je pense qu’on ne peut plus parler, en ce qui me concerne, de saison d’apprentissage en 2017. Après deux saisons en F1, on ne peut pas dire qu’on continue à apprendre," déclare Verstappen lorsqu’on lui demande quelle sera son approche.

"Ce n’est pas que je souhaite monter le niveau en ce qui me concerne, parce que je me suis toujours donné à 100%, depuis que je suis petit. C’est juste que c’est différent. Lors de cette 3e saison, il s’agira davantage de construire sur les expériences que j’ai pu avoir plutôt que sur mon feeling."

Verstappen a donc un point de vue différent de la grande majorité de ses collègues en Formule 1. Même Fernando Alonso ou Jenson Button admettaient qu’on "ne cesse jamais d’apprendre".

Christian Horner comprend toutefois ce que son pilote veut dire.

"N’importe quel sportif peut toujours s’améliorer, dans tous les domaines. Max, comme les autres, engrangent de l’expérience tout le temps. C’est cette expérience qui va maintenant le rendre de plus en en plus fort au fur et à mesure des années à venir. Grâce à elle, il va pouvoir travailler et améliorer certaines choses, accroitre ses marges et repousser ses limites."