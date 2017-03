Max Verstappen a roulé sur 71 tours lors de son dernier jour de tests, hier, à Barcelone. C´est sur son 20e tour qu´il a signé son meilleur temps : 1’19’’438. Ce qui fait pâle figure face au détenteur du record de ces tests hivernaux, Kimi Räikkönen, qui a été le seul du plateau à descendre en dessous de 1’19.

Avec son chrono de 1’18’’634, le pilote Ferrari a su distancer tous ses concurrents sur la piste, en étant 8 dixièmes plus rapide que le deuxième meilleur temps, avec le même mélange de gommes.

Malgré tout, ces résultats n´affolent en rien Verstappen.

« Nous devons attendre et voir comment cela va se passer à Melbourne. Pour nous, notre dernier jour de tests s´est concentré sur l´amélioration de l´équilibre de la voiture. En comparaison avec le jour précédent, nous avons vraiment bien réussi. Mais bien sûr, les choses vont toujours de mieux en mieux, comme pour tout le monde je suppose. Cela a été un jour positif en tout cas pour conclure. Notre rendement n´est pas mauvais, mais bien évidemment nous voulons devenir meilleurs, je dirais même qu´il le faut. Pour le moment, c´est quand même ok. »

Le Néerlandais rappelle que c´est bien lors du premier Grand Prix que tous pourront se faire une idée plus réaliste des capacités de chaque écurie.

« Je m´attendais à cela sans grande surprise : aux tests on ne montre jamais tout ce dont on est capable. Il ne s´agit que de la voiture et de son optimisation, afin d´être bien préparé dans l´optique de pourvoir commencer l´année. Il ne s´agit pas d´effectuer des tours de qualifications. »

Même les problèmes rencontrés avec le MGU-K de Renault ne semblent pas troubler la sérénité du pilote Red Bull.

« C´est pour cela qu´il y a des tests, afin que l´on puisse tester toutes les pièces et mettre fin aux possibles problèmes. Ce n´est pas grave, il n´y a donc pas lieu de s´inquiéter. »

Le jeune homme de 19 ans préfère attendre avant de se prononcer sur les chances de son équipe de se retrouver en tête de peloton.

« Nous ne savons pas si nous pouvons nous battre pour le championnat. Même après la première course à Melbourne, ce sera difficile de dire si nous pourrons être à l´avant. Il nous faut, avant tout, et tout simplement, conserver notre calme et améliorer la voiture. »