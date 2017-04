Max Verstappen déclare ne pas se fixer d’objectif particulier pour le prochain Grand Prix, en Chine.

Le pilote Red Bull Racing attend d’en savoir plus sur la compétitivité de sa RB13 face aux Ferrari et aux Mercedes sur un circuit plus traditionnel que celui de Melbourne. Le Hollandais ne s’attend toutefois pas à jouer le podium à la régulière.

"J’apprécie toujours de retourner en Chine vu que c’est un endroit spécial et il y a un très beau circuit," dit-il.

"Au niveau de la nourriture, j’ai de bonnes expériences de la cuisine chinoise en Hollande mais il faut toujours essayer la vraie quand on est en Chine. Je dois faire attention avec mon régime de ne pas trop manger chinois bien que j’aime vraiment cela. Enfin, ce pays a beaucoup d’histoire et j’aimerais beaucoup aller voir les pandas géants un jour !"

"Je n’ai pas d’objectif particulier pour Shanghai, j’ai juste hâte de m’y rendre à ce stade de la saison, vu que tout est encore très nouveau et que nous ne savons pas encore vraiment quels sont les écarts réels entre les Formule 1 sur un circuit plus conventionnel. Il sera toutefois difficile de monter sur le podium à mon avis. Nous en saurons un peu plus sur le niveau de chaque monoplace après la Chine probablement," ajoute Verstappen.

Et juste après Shanghai, les pilotes seront déjà en route vers la piste de Sakhir, pour le 3e GP de la saison.

"Le circuit de Bahreïn est en fait très intéressant, je l’aime mais il est vraiment dur avec les pneus. La course se dispute de nuit, ce qui signifie que les conditions changent beaucoup et la piste peut vraiment devenir glissante avec tout le sable, ce qui apporte son lot de défis."

Verstappen aura peu de temps pour faire du tourisme.

"Au moins l’hôtel où nous descendons est vraiment bien, il est près de la plage et j’aime aussi me rendre sur le circuit de kart à côté du paddock. Alors j’attends toujours impatiemment ce week-end de course."