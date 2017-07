Max Verstappen essaie de rester positif en dépit de la malchance qu’il subit depuis le début de saison, puisqu’il a abandonné cinq fois en neuf courses dont trois sur problème mécanique.

"Je vais toujours bien, personnellement" assure-t-il. "Que puis-je faire d’autre ? Je peux continuer à être déçu mais ça ne résoudra rien, c’est toujours mieux d’essayer de rester positif".

En dépit des difficultés du Néerlandais, son équipier reste sur une très bonne série de cinq podiums consécutifs, dont une victoire à Bakou. En terminant à six secondes du vainqueur en Autriche, Daniel Ricciardo a prouvé les progrès effectués par Red Bull, même si Verstappen pense que son équipe a encore du retard.

"Je ne nous vois pas prendre les devants d’un coup, je pense que ce sera la même chose ici. J’étais surpris que Mercedes et Ferrari soient lentes car si l’on regarde leur rythme le vendredi, elles étaient rapides et en course, elles avaient de nombreuses difficultés avec des cloques, ce que Daniel n’avait pas. Mais je n’attends pas de miracle ici" conclut le jeune pilote.