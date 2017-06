Max Verstappen reconnaît que Ferrari et Mercedes vont probablement mener lors des qualifications et de la course à Bakou, malgré les bonnes performances de Red Bull hier.

Bien qu’il se soit crashé, le Néerlandais a en effet signé les meilleurs temps durant les essais du vendredi.

"Nous avons fait une pas en avant ici, et avec les longues lignes droites, c’est même un peu inattendu. Renault nous annonce 2 à 3 dixièmes de mieux avec leurs évolutions, j’ai l’impression que nous avons gagné plus encore !" s’étonne-t-il.

Mais le pilote Red Bull tient tout de même à rester prudent.

"Il faut que nous attendions parce que nous savons tous que Mercedes et Ferrari peuvent booster leur moteur pour les qualifications."

Carlos Sainz a pu aussi goûter à ces évolutions et est du même avis que Verstappen : "je ne m’attends pas à voir une Red Bull en pole."