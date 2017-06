Cinquième sous le drapeau à damiers à Monaco, Max Verstappen visait le podium lorsque la tentative d’anticipation de son arrêt aux stands s’est soldée par la perte de la quatrième place. Presque deux semaines après, le Néerlandais ne décolère pas et regrette encore cette erreur.

"Je n’en suis toujours pas content" a-t-il asséné à Montréal. "On ne peut rien y faire donc je n’ai pas trop pensé à la compétition après le Grand Prix de Monaco. J’ai pris du bon temps avec mes amis et ma famille et je veux faire mieux ici. C’est difficile pour moi car je ne sais pas ce qu’il se passe derrière moi ni qui s’arrête, je suis juste des consignes. Pour être honnête, je ne veux pas y penser, c’est fait et je ne veux plus en parler".

Verstappen ne sait pas quoi attendre de sa voiture ce week-end au Canada, se doutant que les longues lignes droites ne seront pas favorables à son bloc Renault, surtout face à Mercedes et Ferrari.

"Ce n’est pas fantastique, je pense que Monaco nous convenait mieux mais nous avons des bonnes choses sur la voiture et des évolutions qui, je l’espère, nous aiderons à avancer. Nous manquons encore de vitesse dans les lignes droites mais ça sera le cas toute la saison, nous ne pouvons rien y faire et nous essaierons simplement d’être présents au bon moment, en espérant qu’un incident se produise à l’avant du peloton, on ne sait jamais" espère Verstappen.