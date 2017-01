Max Verstappen est un pilote très ambitieux et il ne l’a jamais caché, depuis son plus jeune âge jusqu’à son accession à la Formule 1.

Maintenant qu’il est dans un top team, il n’aspire plus qu’à une chose : gagner des courses et des titres.

Mais le Hollandais dément avoir envie, en secret, de battre Sebastian Vettel pour le record du plus jeune pilote titré en Formule 1.

"C’est définitivement mon but de gagner le titre. Mais je n’ai jamais eu l’intention de le faire avec l’envie d’être le plus jeune."

A 19 ans, Verstappen a toutefois de la marge : Vettel avait 23 ans lorsqu’il a gagné le titre en 2010, battant de quelques mois Lewis Hamilton (2008) et d’un an Fernando Alonso (24 ans en 2005).

Et un autre pilote promis à un grand avenir en Formule 1 risque de débarquer bientôt : Mick Schumacher, qui a 17 ans. Ferrari est prête à l’accueillir avec un tapis rouge, selon les propres déclarations de Massimo Rivola.

"Je pense que Mick ne doit pas penser trop à ça mais plus à engranger de l’expérience et à gagner autant que possible en Formule 3. C’est ce qui lui ouvrira le maximum de portes possibles."

Verstappen a en tout cas le sourire lorsqu’on évoque les chances de son équipe de briller dès cette année.

"Oui, tout le monde a un sentiment positif. Nous étions très proches de Mercedes à la fin de 2016 et nous serons encore plus proches grâce au nouveau moteur développé par Renault."

"Ferrari travaille aussi pour être plus compétitive. Je pense que ça va être une saison intéressante."