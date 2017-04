Les nouvelles règles implémentées en Formule 1 cette saison ont pour objectif de rendre les monoplaces plus rapides, avec une progression espérée de 5 secondes par rapport à la référence la plus rapide de 2015.

L’objectif a déjà été battu à Barcelone, où se sont tenus les essais hivernaux, tandis que la référence établie il y a deux ans a été battue de 4.2 secondes à Melbourne. Pour Max Verstappen, ce gain de 5 secondes ne sera pas toujours simple à atteindre.

"Cela dépendra du circuit" explique le Néerlandais. "Je pense qu’à Barcelone, cela pourrait être largement au delà des 5 secondes car le circuit dépend beaucoup de l’aérodynamique. Peut-être qu’à Monza, on sera plus lents que l’an dernier, cela dépendra du circuit".

Malgré les inquiétudes quant au spectacle produit par les nouvelles monoplaces, Verstappen estime que l’objectif recherché a été atteint puisque les pilotes prennent énormément de plaisir à leur volant.

"Elles sont bien plus amusantes, surtout en qualifications avec peu de carburant, elles sont bien plus stables dans les virages rapides. La seule chose est que, lorsque l’on en perd le contrôle, c’est bien plus difficile à récupérer à cause des pneus larges. C’est le seul problème, mais quand on la garde dans les limites, c’est bien plus plaisant" conclut-il.