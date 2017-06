Max Verstappen semble très frustré depuis quelques courses, au point que certaines rumeurs le disent prêt à trouver un moyen de casser son contrat avec Red Bull pour rejoindre Ferrari en 2018 !

Evidemment le Hollandais a été interrogé à ce sujet à Bakou et il tente de relativiser la situation.

"Oui, jusqu’à maintenant, ça ne s’est pas passé de manière géniale pour nous, mais nous devons faire au mieux selon la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et je pense que nous avons aussi réussi dans bien des cas – même si je n’ai pas pu terminer la course parfois. Donc, de ce point de vue, je peux être satisfait."

"Mais, en tant que pilote, tu veux toujours décrocher des victoires, et de ce point de vue-là, ce n’est pas génial...."

Verstappen tient à féliciter tout de même son équipe, publiquement, pour le travail accompli.

"Depuis le début de la saison, nous avons réussi à beaucoup améliorer la voiture. Au début, elle a réagi de manière bizarre lorsque nous avons changé des choses. Depuis, avec les évolutions des dernières courses, c’est devenu bien mieux. L’équilibre de la voiture est enfin là. Maintenant, il nous faut trouver un peu plus d’adhérence globale."

"C’est ce que prouvent aussi les données du Canada, qui montrent que nous n’étions pas si mal dans les virages. Nous avons simplement besoin de plus d’appui – et nous devons nous rapprocher de la tête avant de rêver à nous retrouver complètement devant. Le reste de notre retard est dû au manque de puissance du moteur."

Verstappen tire au moins une satisfaction de son évolution personnelle.

"C’est toujours difficile de parler de soi, bien sûr, on s’améliore toujours, rien qu’avec l’expérience que l’on collecte en réglant la voiture. Mais ce n’est pas comme si tu t’améliorais en tant que pilote de Formule 1 de course en course, comme c’est le cas avec en kart ou en Formule 3. Naturellement, tu peux toujours t’améliorer, mais il ne faut pas non plus oublier, qu’à chaque fois, cela se passait très bien pour moi avant de tomber en panne."

"Il y a juste certaines choses qui ne sont pas de ton fait. Dans ces cas-là, tu ne peux pas faire grand-chose. Bien sûr, tu peux en être déçu, mais cela ne t’apporte pas grand-chose de plus de réagir ainsi."

La déception étant passée, Verstappen est maintenant prêt à faire de son mieux ce week-end.

"C’est aussi très difficile de dire quelles sont nos chance, car l’année dernière, nous avons eu trop de drapeaux jaunes pour se faire une idée de la hiérarchie. Mais d’un point de vue réaliste, notre rythme est suffisant pour monter sur le podium, malgré les progrès de Ferrari. Cependant ce n’est pas suffisant pour la première ligne. Ici, c’est très difficile de trouver le bon compromis, car d’un côté, on veut être rapide dans les lignes droites, et d’un autre, avoir une bonne voiture dans les sections composées de virages serrés. C’est plutôt particulier !"