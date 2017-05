Max Verstappen a vu son équipier Daniel Ricciardo prendre l’avantage sur la Mercedes de Bottas grâce à une meilleure stratégie et il se demande pour quelle raison il n’a pas eu droit à une stratégie similaire. Il n’est pas content, mais pas content du tout !

"Je suis très déçu, mais je n’aurais pas pu faire quelque chose de plus pour changer le résultat de la course," explique Max Verstappen. "Je ne m’attendais pas à ce que mon changement de pneus ait lieu aussi tôt. Je n’ai pas compris pourquoi l’équipe a fait ça, car si j’avais pu dépasser Bottas grâce a cet arrêt prématuré, j’aurais de toute façon été coincé derrière Sainz."

"J’espérais avoir une piste libre devant moi, car les dépassements sont très difficiles ici. On a pu le vérifier après la voiture de sécurité lorsque j’avais des pneus neufs. Il est très difficile de se rapprocher d’une autre voiture à moins d’une seconde et avec ces voitures plus larges, on ne peut rien faire. J’ai donc passé 77 tours derrière cette voiture argentée," ajoute le jeune pilote néerlandais.