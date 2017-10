Max Verstappen n’a pas fait le même choix que Daniel Ricciardo en termes de réglages pour la course.

Le Hollandais a choisi de partir avec plus d’appuis aérodynamiques que son équipier pour cette qualification, ce qui aurait dû lui permettre de signer un meilleur chrono que l’Australien. Ce n’est pourtant pas le cas puisqu’il a signé le 5e temps, juste derrière Ricciardo.

"Après mon premier tour en Q3 je n’étais vraiment pas content. Au moins mon 2e tour a été décent mais je m’attendais à mieux," confie le pilote Red Bull.

"J’avais le choix entre deux stratégies différentes, l’une avec plus d’appuis, l’autre avec moins. J’ai pris l’option 1 mais vu mes résultats je ne suis pas certain que c’est la bonne solution. Je ne devrais peut-être pas le dire maintenant, nous verrons demain mais il sera difficile pour moi de résister en ligne droite."

Verstappen pourrait être sauvé par la météo.

"Il fera nettement plus chaud demain en course, les pneus s’useront plus, c’est donc a priori bien d’avoir plus d’appuis pour préserver les pneus. Mais comme il ne fait pas aussi chaud qu’en Malaisie, nous ne sommes pas aussi performants que nous l’étions à Sepang."