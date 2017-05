Max Verstappen a été la victime malheureuse de l’accrochage entre Valtteri Bottas et Kimi Raikkonen. En effet, le vainqueur du Grand Prix d’Espagne de l’année passée n’est pas sorti du premier virage de la course…

"Je crois qu’il s’agissait d’un simple incident de course," explique Verstappen. "Valtteri (Bottas) a en effet envoyé Kimi (Raikkonen) sur moi. Je ne peux pas dire que Kimi est le responsable de cet accident et on ne pas dire que c’est moi. Il est seulement dommage que Bottas et Kimi se sont touchés dans le premier virage."

"Dans ce premier virage, trois voitures peuvent passer l’une à côté de l’autre sans se toucher, mais cela ne s’est pas passé comme ça pour nous aujourd’hui. A cause de cet abandon, je n’ai pas pu vérifier par moi-même le comportement de notre nouvelle configuration. Je vais donc examiner les données de Daniel (Ricciardo) afin de voir si je peux améliorer quelque chose," poursuit-il.

Verstappen pense déjà au prochain rendez-vous. "Nous allons maintenant nous tourner vers la course de Monaco. J’espère que nous pourrons faire quelque chose de bien en qualification, ce sera mon objectif," conclut le pilote néerlandais.