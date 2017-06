Max Verstappen ne s’attendait pas à battre les Mercedes et les Ferrari en qualification et ses prévisions étaient justes. C’est de la cinquième place qu’il hérite et c’est exactement ce qu’il espérait.

"Cette cinquième place est ce que nous pouvions espérer de mieux," déclare Max Verstappen. "Ce n’est pas un circuit pour notre voiture, car en qualification, Ferrari et Mercedes ont pu trouver plus de puissance dans leur moteur que nous. Cette cinquième place état notre objectif. De plus, je n’étais pas totalement satisfait de la voiture. Nous avons modifié certaines choses avant la qualification et cela n’a pas bien fonctionné."

"Je crois que nous avons un bon rythme en conditions de course. Notre premier objectif sera de conserver cette cinquième place au départ et ensuite nous verrons bien ce qui arrivera devant. Nous devons continuer à travailler afin d’avoir la meilleure voiture, c’est l’objectif de l’équipe. Nous avions de nouveaux éléments pour ce week-end et ils fonctionnent très bien, même si cela ne s’est pas vu en qualification," ajoute-t-il.