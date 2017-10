Max Verstappen a mis de l’eau dans son vin lors d’une interview à la télévision de son pays, concernant les insultes proférées contre Gary Connelly, un des commissaires de la FIA.

Selon le Hollandais, ce commissaire l’aurait pris en grippe depuis l’an dernier et n’hésiterait pas à le pénaliser. Ce qui expliquerait pourquoi il a si rapidement perdu son podium dimanche.

Le pilote Red Bull n’a pas hésité à le qualifier "d’idiot" et même de "mongol".

Probablement conscient qu’il risque d’être convoqué par la FIA pour atteinte à l’image du sport (comme a pu l’être Sebastian Vettel suite à son coup de roue à Bakou), Verstappen explique que "cela a été dit dans l’excitation du moment"

"Je ne voulais pas, évidemment, dire de choses méchantes. Sur le moment, c’est juste sorti, comme ça. Je ne cherchais pas à blesser quelqu’un."

"Je ne suis plus du tout en colère. J’ai fait une super course et c’est le sentiment qui domine maintenant. Mais, oui j’ai qualifié le commissaire d’idiot et je ne vais pas retirer ça."

Verstappen se veut donc plus constructif en rappelant que "pas mal de personnes souhaitent maintenant que la FIA change le système de pénalité."

"Dans mon cas, ce n’était pas correct, et ridicule parce qu’avec cette pénalité, on ne peut pas protester et se faire entendre par les commissaires."

"C’était injuste. Et c’est mon devoir en tant que pilote de dire si quelque chose en Formule 1 est une grosse erreur. Et c’est une grosse erreur de ne pas pouvoir faire appel et s’expliquer après la course dans ces cas-là."