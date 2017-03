Max Verstappen entamera déjà sa troisième saison en F1 à Melbourne. Le Néerlandais se ravit de disputer un nouvel exercice avec Red Bull, pour un premier Grand Prix au parfum toujours particulier.

« Nous arrivons toujours en Australie un peu plus tôt en raison du décalage horaire, pour que nous ayons plus de temps pour nous acclimater. Pendant les trois premiers jours, vous avez un peu de jetlag, mais ensuite tout va bien parce que vous êtes simplement excité par la perspective de disputer la première course de la saison. »

« J’adore aller à Melbourne, c’est une ville sympathique, un environnement sympa, il y a une bonne météo donc dans l’ensemble, c’est un endroit formidable. J’ai trouvé quelques restaurants sympathiques près du fleuve Yarra, donc chaque fois que j’ai le temps je vais y dîner. »

« La première course est toujours excitante puisque vous ne savez jamais vraiment où vous vous situez en termes de performance avec la voiture, parce que tout est si nouveau. C’est un sentiment rafraîchissant. »

La course du coéquipier de Verstappen sera cependant bien plus spéciale encore… Pour une fois, le Néerlandais ne sera pas l’attraction du week-end !

« C’est le Grand Prix national de Daniel [Ricciardo], donc bien sûr, il reçoit beaucoup de soutien, ce qui est très sympathique pour lui. J’ai hâte d’entendre le bruit de toutes les voitures quand elles sortiront pour la première séance d’essais libres, et de voir l’excitation sur le visage de tout le monde ! »