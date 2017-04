Après Daniel Ricciardo, c’est au tour de Max Verstappen de s’avouer surpris du rythme de progression affiché par Red Bull en une semaine, entre la Chine et Bahreïn. L’écurie autrichienne a réduit l’écart d’une demi-seconde en qualifications, et les deux monoplaces ont même suivi le rythme des leaders lors des premiers tours de course à Sakhir.

Max Verstappen espère poursuivre sur sa lancée en Russie ce week-end, et escompte surtout ne plus connaître de problème de fiabilité – il avait abandonné sur une rupture de freins à Bahreïn alors qu’il jouait le podium. Même s’il s’attend à une progression rapide de son écurie, il pense que les caractéristiques de la piste de Sotchi ne vont pas forcément jouer en sa faveur.

« J’ai été surpris de voir à quel point nous étions bien plus proches de Ferrari et de Mercedes, pour être honnête. Mais nous devons attendre et voir ce qu’il en est ici. Ce ne devrait pas être la meilleure piste pour nous mais nous sommes ici, donc nous devons conduire ! »

« Je pense que Sotchi n’est pas mauvais pour nous en termes de dégradation pneumatique. Mais il y aussi la différence de puissance en ligne droite. Et ensuite, bien sûr, nous ne sommes pas au même niveau d’appui non plus selon moi. Donc nous ne pouvons pas faire la différence dans les virages. Donc oui, ce sera une course plus difficile pour nous je pense. Mais tout d’abord, l’objectif principal, pour nous, c’est de marquer des points. Nous avons besoin d’en marquer et de ne pas abandonner en raison de défaillances. »

Red Bull apportera de nombreuses nouvelles pièces en Espagne, si bien que la monoplace évoluée sera comme une « nouvelle voiture » selon Helmut Marko. Mais l’écurie autrichienne peut-elle s’améliorer dès ce week-end en Russie ? Max Verstappen y croit fermement.

« Si vous regardez les deux premières courses, nous étions à 1,3 seconde derrière, et même à 7 ou 8 dixièmes à Bahreïn, et nous ne nous attendions pas vraiment à nous améliorer autant. Cela peut arriver très rapidement. Si vous avez un meilleur équilibre avec la voiture, l’écart peut vraiment se réduire grandement avec ces voitures, parce que vous pouvez prendre les virages beaucoup plus vite. Et vous perdez moins de temps. »