Renault F1 travaille, comme les autres motoristes, sur une évolution de son moteur pour la saison 2018.

La nouveauté, comme l’a confié Cyril Abiteboul à Suzuka, sera l’apparition d’un bouton magique, à l’image de ce que font Mercedes et Ferrari : un mode qualifications qui permet de disposer d’environ 30 à 50 chevaux de plus le temps de quelques tours rapides.

Cela donne beaucoup d’espoir à Max Verstappen, le pilote Red Bull, lorsqu’il est interrogé sur le sujet.

"Ce sera un grand pas en avant pour le moteur," admet-il. "Si nous avions eu cela, je n’aurais pas eu à passer Lewis en Malaisie par exemple. Je me serais qualifié devant lui ! Et sur certains circuits, comme Monaco, ça peut être très important de l’avoir en course aussi pour tenter des dépassements."

"Nous verrons ce que produira Renault mais j’ai de l’espoir."

Verstappen reconnait qu’il a déjà bien la tête à 2018.

"Oui, parce que nous ne commencerons pas une nouvelle saison aussi loin derrière. Adrian Newey est maintenant bien de retour derrière le projet F1. Tout devrait être en ordre pour la RB14 l’an prochain."

Un dernier mot sur sa santé à Suzuka ?

"Tout va bien. Je ne me sentais pas bien au départ de la course en Malaisie, après ça a été de pire en pire. J’ai pas réellement fêté ma victoire à cause de ce virus mais maintenant je suis remis après quelques jours de repos."