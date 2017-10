Comment se sent Max Verstappen deux jours après sa victoire à Sepang ? Malade !

Le pilote néerlandais a reconnu qu’il avait déjà une petite grippe à Sepang, où il a pourtant surclassé la concurrence.

« Normalement, je me sens bien, mais j’étais malade. La nuit avant le Grand Prix, j’ai mal dormi et c’était donc bien plus difficile que d’habitude. Je ne me sens pas si bien depuis un moment. J’ai une petite grippe, mon nez est bouché. J’ai un mal de tête. Je vais de mieux en mieux, mais ça prendra un peu de temps. »

Max Verstappen est d’ores et déjà présent au Japon et se rendra en train à Suzuka. Il arrivera jeudi sur le circuit.

Rappelons que Sergio Perez souffrait d’un « virus » à Sepang et qu’il a effectué toute la course alors qu’il était sous perfusion le week-end. Max Verstappen ne semble néanmoins pas souffrir des mêmes maux.