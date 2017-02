La Formule 1 pourrait bientôt connaitre une nouvelle ère aussi intense que celle qui a été marquée par la bataille entre Ayrton Senna et Alain Prost, dans les années 80 et 90.

C’est l’avis de Peter Windsor, l’ancien team manager de Williams, devenu ensuite journaliste de Formule 1.

"Je suis un très grand fan de Stoffel Vandoorne. Et je vois la Formule 1 se diriger vers une nouvelle ère comme celle de Senna et Prost, avec cette fois Max Verstappen et Vandoorne," lance-t-il.

"Verstappen en tant que Senna, Vandoorne en tant que Prost," précise Windsor.

Max Verstappen se prépare pour sa 3e saison en Formule 1, avec une possibilité de jouer le titre cette saison, alors que le Belge, pourtant plus âgé de 5 ans, va entamer sa 1ère saison complète avec McLaren, dans une équipe à la compétitivité encore inconnue.

Le Belge compte toutefois prouver sa valeur, quelle que soit celle de sa future MCL32.

"Je suis un pilote constant, pas seulement sur une course mais sur toute une saison. Je suis rapide et je ne fais pas d’erreur. Ma force ? Pouvoir mener une voiture à un potentiel moyen dans un top 5."

Voilà de belles promesses à confirmer !