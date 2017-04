Même si cela s’est moins vu en Chine en raison des conditions humides, Red Bull demeure en retrait par rapport à Mercedes et Ferrari, avec un retard d’environ une seconde (voire une seconde et demie) au tour.

Max Verstappen s’est montré plutôt pessimiste sur la capacité de son équipe à pouvoir réduire cet écart de manière rapide. Que ce soit du côté du châssis (avec un manque d’adhérence à l’arrière) ou du moteur, il faut progresser dans tous les domaines pour l’écurie autrichienne…

« Nous n’allons pas rattraper ce retard en une nuit » a confié le pilote néerlandais.

Daniel Ricciardo est d’un avis similaire à son coéquipier.

« Nous avons besoin de quelques évolutions vraiment bonnes. Je me sens mieux dans la voiture et elle est plus facile à régler, mais je suis toujours trop lent. L’équilibre est bon et je peux attaquer, mais au bout du compte, nous sommes 1,5 seconde derrière. »

« J’ai dit à Melbourne que nous avons besoin d’adhérence à l’arrière, mais j’ai peur qu’en Chine, nous avons aussi manqué d’adhérence à l’avant. Nous ne pouvons plus dire que c’est à cause des réglages, il y a tout au plus deux dixièmes qui sont dus aux réglages. Il nous manque plus que cela. »

Et Max Verstappen de préciser :

« Nous n’avons pas d’équilibre entre les virages lents et rapides, nous avons besoin de plus d’adhérence, et nous manquons de puissance. Ce ne peut pas être réglé en l’espace d’une course. Et ce sera difficile de rattraper ce retard parce que les autres progressent aussi avec ces nouvelles règles. »

Max Verstappen apparaît donc un peu perdu, et c’est peut-être le plus inquiétant chez Red Bull.

« En 2016, nous n’avons pas commencé parfaitement, mais nous savions quoi faire. »

Beaucoup de monde attendaient une performance bien meilleure de Red Bull en ce début de saison, notamment parce que l’écurie compte dans ses rangs un certain Adrian Newey. Et il ne faut pas oublier que Red Bull a beaucoup poussé pour introduire ces nouvelles règles.

« Ils ont inventé ces règles, donc c’est une surprise pour nous de voir qu’ils sont si loin » a confié le directeur de Mercedes, Toto Wolff… qui en revanche, n’avait peut-être pas vu le retour en force de Ferrari.