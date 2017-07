Sur le papier, la 3e ligne des pilotes Red Bull en Hongrie n’a rien d’exceptionnelle. Mais Max Verstappen et Daniel Ricciardo sont bien plus proches des Ferrari et des Mercedes sur le Hungaroring.

De quoi laisser espérer une course animée et serrée demain.

La remontée du jour est signé du Hollandais.

"Hier je n’étais nulle part alors que Daniel était très content de sa voiture. Alors nous avons beaucoup changé ma voiture, mes réglages et travaillé. L’un des plus difficiles week-ends de ma carrière en F1, assurément," explique Verstappen.

"Je suis donc heureux d’être 5e parce qu’avant les qualifications, la voiture ne fonctionnait pas bien. J’avais du sous-virage ou du survirage selon les secteurs, à des endroits où vous n’en voulez vraiment pas."

"Je suis donc satisfait de finir à cette place, d’avoir trouvé le bon équilibre après les Libres 3. Les Q1 et Q2 ont été très bonnes mais nous savions que nous ne pourrions pas autant pousser notre moteur pour la Q3. Nous n’avons pas de bouton magique pour gagner 4 dixièmes. 5e c’est bien, surtout que nous sommes proches de Ferrari et Mercedes."

Daniel Ricciardo, qui avait dominé la journée d’hier, espérait forcément plus.

"Je pense que nous valions mieux que la 6e place, c’est donc un peu frustrant. Mais je n’ai pas fait une séance très propre. J’espérais mieux mais ce n’est pas mal, nous ne sommes pas loin. Et nous serons forts demain. J’aurais aimé que la course démarre tout de suite parce que ça va être fun demain. Nous n’allons rien lâcher en piste, nous n’allons pas nous faire des amis, je vous le garantis !"