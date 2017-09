La pole position de Singapour semblait presque promise à un des pilotes Red Bull Racing aujourd’hui, après de nombreux meilleurs temps en essais libres, en Q1 et en Q2... mais, au final, c’est Sebastian Vettel avec sa Ferrari qui a réussi à survoler la piste en Q3 et signer une pole magistrale.

Max Verstappen, 2e temps, est logiquement un peu déçu.

"Être deuxième c’est prometteur pour la course, mais c’est dommage de ne pas avoir pu signer la pole," admet le Hollandais à la sortie de sa voiture.

"Mon dernier tour n’a pas été top. J’aurais pu faire mieux mais je ne sais pas si j’aurais pu battre Sebastian. Demain, le départ va être important. Parce que, pendant la course, si nous sommes derrière lui, ce sera difficile de le passer. Le premier tour va donc être crucial."

Lors de ce 1er tour il faudra aussi éviter de s’accrocher avec son équipier, Daniel Ricciardo, qualifié juste derrière lui.... comme en Hongrie ?

"Vous savez, ce qui s’est passé s’est passé. Nous ferons attention."

Daniel Ricciardo, 3e sur la grille, est encore plus déçu.

"Je suis un peu jaloux aujourd’hui. J’accepte une petite part de défaite pour aujourd’hui mais j’aurais voulu être au moins 2e. Je reste confiant que nous aurons la victoire demain. Sebastian a décroché la pole aujourd’hui mais je pense que nous avons un meilleur rythme en course. Nous devrons le passer, au départ, en piste ou grâce à la stratégie. Ce sera la clé."

Leur patron, Christian Horner, reconnait qu’il voyait ses voitures sur la 1ère ligne.

"Nous avons été les plus rapides tout le temps, dans toutes les séances. Et quand ça compte vraiment, en Q3,... c’est décevant mais bravo à Seb."

"Je crois que nos pilotes ont tout sorti de notre voiture et nous n’avons pas de marge, ces derniers petits dixièmes. Nous restons heureux de partir depuis la 1ère ligne et la 2e. Notre rythme de course nous met en bonne position."

"Vettel est 5 km/h plus rapide que nous en ligne droite, alors si nous pouvons prendre un bon départ, nous pouvons lui mener la vie dure. Nous n’avons rien à perdre, Seb lui a un championnat à gagner..."